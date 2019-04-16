السعودية تعلق على "اللقب الجديد" لمحمد بن سلمان

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© REUTERS / ADNAN ABIDI
وكان رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، قال خلال كلمته في مؤتمر رسالة الإسلام: "يشرفني الإعلان عن منح هذه الجائزة السنوية التي يتم منحها لأبرز الشخصيات المهمة والمؤثرة عالمياً ويتم منحها سنوياً لشخصية متميزة بعد دراسة دقيقة وبحث علمي موثق تقوم به لجنة متخصصة في مؤسسة العلم والسلام والرأي العام في باكستان".
وتابع إنه "وبناء على توصيات اللجنة لهذا العام 2019 قرر المجلس الأعلى والمجلس الإداري المنبثق عن مجلس علماء باكستان اختيار الأمير محمد بن سلمان واعتباره الشخصية الأقوى تأثيراً على مستوى العالم لعام 2018، ومنحه شهادة التقدير ودرع التكريم الخاص بالجائزة، تقديراً لجهوده الكبيرة والمتواصلة وأعماله الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين".
كما أشاد رئيس مجلس علماء باكستان "بدعم ولي العهد السعودي لجميع البرامج المخصصة لمكافحة التطرف ومواجهة العنف والتشدد والحقد والكراهية والإرهاب في العالم، ونشره وتعزيزه وعنايته وحرصه الدائم على نشر معاني الوسطية والاعتدال في جميع المجتمعات ودول العالم".
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