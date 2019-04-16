أول قرار للمجلس العسكري السوداني يتعلق بـ"إعلام البشير"

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© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أصدر الرئيس السوداني (المقال) عمر البشير مجموعة من القرارات شملت تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وكان الثوار في السودان وضعوا اسم محمد حاتم سليمان ضم الأسماء التي يطالبون بعزلها من منصبها لعلاقتها بعمر البشير، ومساعدته في الوقوف ضد الاحتجاجات التي انتشرت في السودان.
ويشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الخميس الماضي إثر حراك شعبي، تولى بعده مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي فاضطر بعد ساعات لمغادرة موقعه هو ونائب رئيس المجلس رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس مفتش عام القوات المسلحة السودانية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
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