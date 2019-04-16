الرياض تجدد دعمها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

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وجدد المجلس في اجتماعه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، "تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، السبت 13 أبريل/ نيسان الجاري، تأييدها لخيارات الشعب السوداني، وخطوات المجلس العسكري الانتقالي.

وقال بيان بثته القنوات الإخبارية السعودية، إن المملكة "تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان أن المملكة تعلن "دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".

وأشار البيان إلى تأييد السعودية "لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله وتعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".

وأكد البيان أن "المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".

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وأضاف البيان أن المملكة "تأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بشأن الشعب السوداني بعد الإعلان عن تأييد المجلس العسكري الانتقالي الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قرار الملك سلمان بشأن توجيه حزمة من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، والتي تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

وتلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، اتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول العربية والأفريقية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، شملت الاتصالات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد، وأيضا أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس جمهورية جنوب السودان.

وأفادت الوكالة، أن الاتصالات أعربوا فيها عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وأبدوا حرصهم على أمن واستقرار البلاد.