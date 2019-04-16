السيسي يتفقد قاعدة عسكرية مصرية قرب الحدود مع ليبيا

القاهرة/ الخليج 365-

تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قاعدة عسكرية مصرية تقع شمال غربي البلاد، وقرب الحدود الغربية مع ليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "تفقد السيسي اليوم الثلاثاء، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالعلمين بعد تطويرها"

وعقب ذلك تم "عرض فيلم تسجيلي عن قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تم افتتاحها في يوليو/تموز 2017.

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وأوضح الفيلم التسجيلي أن "القاعدة العسكرية تضم تشكيلات مقاتلة قادرة على حماية الحدود الشمالية مع مرونة التدخل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما أنها مؤهلة لتكون ملتقى العديد من التدريبات المشتركة من أبرزها التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2017"، و"النجم الساطع 2018".

والأحد استقبل السيسي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الجيش في الشرق الليبي الذي يشن هجوما ضد حكومة الوفاق في طرابلس، غربي ليبيا.

وبحسب الرئاسة المصرية، أكد السيسي موقف مصر بلاده "الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة" في ما بدا إشارة واضحة لدعم القاهرة لهجوم حفتر على طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

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