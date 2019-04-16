إصابة 17 جنديا بالجيش العراقي جراء تفجير استهدفهم جنوبي الفلوجة

الأنبار (العراق) / سليمان القبيسي / الخليج 365

أصيب 17 جنديا بالجيش العراقي، الثلاثاء، جراء تفجير استهدفهم جنوبي مدينة الفلوجة، في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقال النقيب أحمد الدليمي في شرطة الأنبار، للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت في قوة من الجيش خلال عمليات تفتيش وتطهير منطقة النعيمية جنوبي الفلوجة من الألغام؛ ما أسفر عن إصابة 17 جنديا بجروح مختلفة".

وأضاف الدليمي أن "قوة من الجيش نقلت الجرحى إلى مستشفى الفلوجة العام (حكومي) لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "حالة بعض المصابين خطرة".

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ولم يتهم المصدر جهة معينة بالوقوف وراء الهجوم، لكن هجمات مماثلة تم إلقاء المسؤولية عنها على تنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر أن منطقة النعيمية كانت أول منطقة في الفلوجة يتم تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تشهد المنطقة بين الحين والأخر انفجار عبوات ناسفة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية وتوقع خسائر بينهم.



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