فرقة الإطفاء الفرنسية تعلن الإطفاء الكامل لحريق “كاتدرائية نوتردام”

الخليج - د ب أ

أعلن متحدث باسم فرقة الإطفاء الفرنسية اكتمال عملية إطفاء الحريق الهائل الذي تسبب في إلحاق أضرار جزئية بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الهيكل الحجري الأساسي للمبنى الذي يبلغ عمره 850 عاما، إلا أن الحريق الذي استمر لساعات أدى إلى تدمير سقف الكاتدرائية وأجزاء أخرى منها.

وأعلنت عمدة باريس آن هيدالجو عزمها عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء الكاتدرائية بعدما بدأت مساعدات مليونية متعددة في التدفق لهذا الغرض.