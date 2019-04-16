- 1/2
- 2/2
الخليج - د ب أ
أعلن متحدث باسم فرقة الإطفاء الفرنسية اكتمال عملية إطفاء الحريق الهائل الذي تسبب في إلحاق أضرار جزئية بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.
وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الهيكل الحجري الأساسي للمبنى الذي يبلغ عمره 850 عاما، إلا أن الحريق الذي استمر لساعات أدى إلى تدمير سقف الكاتدرائية وأجزاء أخرى منها.
وأعلنت عمدة باريس آن هيدالجو عزمها عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء الكاتدرائية بعدما بدأت مساعدات مليونية متعددة في التدفق لهذا الغرض.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة الإطفاء الفرنسية تعلن الإطفاء الكامل لحريق “كاتدرائية نوتردام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.