اول أمسية شعبية نسائية بالمفتاحة بابها

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ابها
دعت جمعية الثقافة والفنون بأبها نساء منطقة عسير لحضور أول أمسية شعبية نسائية ” ليلة سمر عسيرية” في مسرحها بمركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة مساء يوم غداً الأربعاء .
فيما أوضح مدير الجمعية للثقافة والفنون الأستاذ أحمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن نشاطات اللجنة النسائية والتي أنشئت مؤخراً لاستهداف النساء المهتمات بالثقافة و الفنون و تشكيل جيل جديد يحفظ الموروث العسيري بكافة ألوانه وأشكاله في محافظات المنطقة، مشيراً إلى أن الأمسية ستحتوي على مشاهد تمثيلية وحكايات قديمة مع ألعاب ورقصات وعروض واهازيج شعبية إضافة الاستعراضات للاطفال .
وأكد السروي أن الأمسية ستكون خاصة بالنساء حيث تم تجهيز مسرح الجمعية إذ تعد هذه المسامرة فرصة للتمتع بليلة استثنائية يستعدن فيها الفنون الشعبية و يعشن ليلة ماتعة وسط عدد من العروض التي أعدها فريق ثقافة وفنون أبها النسائي .
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