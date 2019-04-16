الأميرة ريما بنت بندر والسفراء المعينون حديثا يؤدون القسم أمام #خادم_الحرمين

صحيفة الخليج الالكترونية

أدى السفراء المعينون حديثاً القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

وأدى القسم كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية النمسا، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي ، والسفير المعين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف السفراء الذين أدوا القسم وكل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى المملكة المتحدة، والسفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والسفير المعين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.