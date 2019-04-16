- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 34 مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 1440/04/16هـ عبر موقع الوزارة، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن ذلك يأتي اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1440/08/16هـ حتى يوم الخميس تاريخ 1440/08/20هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة أدناه.
الوثائق:
1- الهوية الوطنية مع نسخة منها.
2- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
3- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.
ووجهت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الملاحظات منها:
– أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.
– أكدت وزارة الحرس الوطني إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
الأسماء:
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. دعوة 34 متقدماً على وظائف #الحرس_الوطني للمراجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.