بالأسماء.. دعوة 34 متقدماً على وظائف #الحرس_الوطني للمراجعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء 34 مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 1440/04/16هـ عبر موقع الوزارة، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن ذلك يأتي اعتباراً من يوم الأحد تاريخ 1440/08/16هـ حتى يوم الخميس تاريخ 1440/08/20هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة أدناه.

الوثائق:

1- الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

ووجهت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الملاحظات منها:

– أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين، وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية) بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

– أكدت وزارة الحرس الوطني إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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