شكرا لقرائتكم خبر عن نبأ سار من «التعليم» بشأن حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم استمرار العمل بحوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية الصادر في عام 1437هـ، والمتضمن منح معلم الصفوف الأولية إجازة في نهاية كل فصل دراسي من نهاية الأسبوع الأول من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير التعليم تضمن الإشارة إلى الحوافز التي اعتمدت في1437هـ، والتي شملت بالإضافة إلى الإجازة تخفيض النصاب للمشمولين بالحوافز إلى 20 حصة أسبوعياً، مع الإعفاء من حصص الانتظار والإشراف اليومي والمناوبة، وعدم الندب أو النقل خلال العام الدراسي لسد العجز إلا برغبته وموافقته، بالإضافة لعدم تكليفه بالملاحظة على اختبارات المراحل الأخرى، ومنحه الأفضلية في التدريس بالحملات الصيفية.

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وتضمن التوجيه كذلك استمرار العمل بحوافز المعلمين والمعلمات المكلفين جزئيا أو كلياً بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله.

جاء ذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي يبذله معلمو ومعلمات الصفوف الأولية خلال العام الدراسي والمهام المرتبطة بالحصص الدراسية وما يلحق بها، وشدد التعميم على أن يبدأ العمل به اعتباراً من العام الدراسي الحالي.