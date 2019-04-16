محمد بن زايد: حريق الكاتدرائية جعلنا نعيش ليلة حزينة

اسماء السيد - حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف مع فرنسا في مصابها الكبير باحتراق كاتدرائية روتردام في باريس، والتي تعد من أهم المعالم التراثية والحضارية والدينية على المستوى العالمي، وجاء التعاطف والدعم الإماراتي الرسمي متمثلاً فيما كتبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حيث عبر عن تضامن الإمارات مع فرنسا، مشيراً إلى أن العالم أجمع عاش ليلة حزينة بعد قدوم أنباء عن احتراق الكاتدرائية الشهيرة.

وأضاف ولي عهد أبوظبي في تغريدته التي ظهرت بالعربية والإنجليزية والفرنسية ضماناً لوصول الرسالة للعالم أجمع :"ليلة حزينة.. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.. نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي.. هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير."

سفير فرنسا

من ناحيته تقدم السفير الفرنسي في الإمارات لودفوك بوي بالشكر لكل من أعرب عن حزنه وتعاطف مع بلاده في الحريق الذي إندلع في الكاتدرائية، مضيفاً :"أود باسم سفارة فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن أشكر جميع من أعربوا عن حزنهم وتعاطفهم بعد الحريق المأساوي الذي اندلع في نوتردام دو باري. سنقوم بشكل جماعي باستعادة هذه التحفة المعمارية وهذا الرمز العالمي".

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وجاءت رسالة السفير الفرنسي في أبوظبي تقديراً منه للدور الإماراتي في ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر والتواصل مع العالم للبحث عن آفاق التعاون دون النظر إلى أي اختلافات عقائدية أو ثقافية أو فكرية، فقد أعلنت دولة الإمارات أن 2019 هو عام التسامح، واستقبلت في مطلع فبراير الماضي البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في زيارة تاريخية، أقام خلالها قداساً هو الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يجعل للإمارات مكانتها الخاصة على صعيد تأكيد قيم التسامح العالمي.

لوفر أبوظبي

وفي مؤشر آخر على عمق الروابط الإماراتية الفرنسية، وحرص الإمارات على إظهار الجانب الحضاري المشرق في ثقافتها العربية والإسلامية، فقد صدر عن متحف اللوفر في أبوظبي بيان يؤكد التعاطف مع فرنسا والوقوف إلى جانبها في حادثة حريق كاتدرائية روتردام، ويعد متحف اللوفر رمزاً لقوة العلاقات بين فرنسا والإمارات، كما أنه رمز لجسور التواصل بين الشرق والغرب، حيث يضم المتحف كنوز التراث والآثار التي تجسد وتقدم جميع حضارات وثقافات العالم.