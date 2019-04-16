دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أقدمت سيدة مصرية على الانتحار، بتناول قرص مكافحة تسوس القمح "الحبة القاتلة"، للتخلص من أهل زوجها. وفي التفاصيل التي نشرها موقع مصراوي، أنهت سيدة مصرية 22 عاما، وربة منزل، من قرية الشيخ فضل، حياتها بتناول الحبة القاتلة، للتخلص من أسرة زوجها والتي دأبت على معايرتها بسوء سلوكها وإقامتها علاقة آثمة، ما تسبب في طلاقها. اقرأ أيضاً : "علماء الأزهر" يردون على ما قاله زميل لهم: "لن يدخل الجنة رجل لا ترضى عنه زوجته" وبعد التحري من قبل الاجهزة الامنية في قسم شرطة مركز الفيوم، تبين أن خلافات نشبت بين الزوجة وأسرة زوجها على خلفية ما يتردد عن وجود علاقة بين الزوجة وأحد الأشخاص المقيمين بالقرية، ما أغضب زوجها والذي قرر طلاقها منذ أيام للتخلص من معايرة أهالي قريته باعتباره غير قادر على السيطرة على زوجته. وأوضحت التحريات أن الزوجة لم تتحمل صدمة الطلاق، وقررت الانتحار بتناول مادة سامة لتبتعد نهائيا عن نظرات أهالي القرية لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر شابة تنتحر بـ"الحبة القاتلة"بسبب أهل زوجها.. تفاصيل مثيرة وأين وقعت الحادثة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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