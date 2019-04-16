أعلنت فيسبوك اليوم عن إيقافها لخدمة إرسال الأموال بين المستخدمين وبعضهم على تطبيق ماسنجر في أوروبا، حيث سيشمل الإيقاف كل من فرنسا والمملكة المتحدة وهما الدولتان اللتان تعمل فيهما الخدمة هناك، وسيبدأ تنفيذ القرار في 15 يونيو الحالي لمنح المستخدمين بعض الوقت لإتمام عملياتهم.
ويبدو أن خدمة الدفع عبر ماسنجر في طريقها للإيقاف بشكل كامل خلال الفترة القادمة في ظل سعي الشركة لتطوير أنظمة الدفع والعملات الرقمية المشفرة عبر تقنية بلوك تشين، حيث أن الخدمة ستستمر حاليًا في الولايات المتحدة فقط وربما يكون ذلك بسبب تراخيص عمليات الدفع مع بعض الشركات.
ومنذ إطلاق فيسبوك لخدمة الدفع هذه في أوروبا وهي لم تصل للمستوى المأمول بسبب حصر التحويلات داخليًا دون وجود أي فرصة لإرسالها بين الدول.
لكن بالرغم من إيقاف خدمة إرسال الأموال بين المستخدمين على ماسنجر، إلا أنهم سيكونون قادرين على الدفع للحملات الخيرية وجمع التبرعات.
التدوينة فيسبوك توقف خدمة إرسال الأموال بين المستخدمين على ماسنجر في أوروبا ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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