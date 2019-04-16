دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي توقف مفاجئ للعبة بابجي PUBG يصدم عشاقها.. التفاصيل

تفاجئ عدد كبير من مستخدمي وعشاق لعبة "بابجي PUBG" الشهيرة، بتوقفها عن العمل بصورة مفاجئة صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل.

ووجهت اللعبة رسالة إلى مستخدموها حول العالم، نوهت فيها عليهم بأن اللعبة مغلقة في الوقت الحالي من أجل أعمال الصيانة.



وبحسب الفريق التقني للعبة PUBG الذي يتواصل مع المستخدمين حول العالم، فإن اللعبة سوف تكون متاحة بإصدار جديد بداية من يوم غدٍا الأربعاء 17 أبريل.

وطالب الفريق كافة المستخدمين بضرورة تحديث التطبيق الخاص بـ PUBG، وذلك قبل يوم 23 أبريل الجاري، من أجل الحصول على ميزات جديدة غير متوقعة.



Advertisements

وضمن أبرز تلك الميزات بحسب الفريق، الحصول على صندوق ملابس جديد، بالإضافة إلى البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة أثناء قتل الزومبي.

المزيد:

أوكاي: طريقة يابانية غريبة لصيد الأسماك بواسطة طيور الغاق

فيديو: رجل يخير القرد بين موزة وآيفون.. أيهما اختار ؟

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

