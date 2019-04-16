شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى عمق العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن العلاقات تستند على التعاون والتكامل والمصير المشترك، مشيرًا إلى التوافق فى مختلف القضايا المصيرية التى تهم أمن واستقرار البلدين والمنطقة بصورة عامة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هادى تسلم، اليوم الثلاثاء، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك.

وأوضحت أن الرسالة -التى تسلمها الرئيس هادى خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة أحمد بن عبدالعزيز القطان والسفير السعودى باليمن محمد آل جابر- أكدت جهود البلدين الشقيقين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى من خلال فكرة تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن؛ لتأكيد الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول وصون سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية بما تمثله منطقة البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية قصوى للسلم والأمن الدوليين.