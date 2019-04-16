رئيس المجلس العسكرى بالسودان يعين الفريق مرتضى وراق واليا لولاية الخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بتعيين الفريق ركن مرتضى عبد الله وراق، والياً مكلفا لولاية الخرطوم. وكان البرهان أعفى الحكومة المركزية والولائية فور تعيينه، رئيسا للمجلس العسكرى.

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