شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقضى بالسجن على 138 شخصا مشتبه فى تورطهم بجرائم إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان للنيابة العامة فى البحرين أن محكمة قضت اليوم الثلاثاء بسجن 138 شخصا بتهم الإرهاب، منهم 69 متهما حكم عليهم بالسجن المؤبد. كما قضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين، بحسب ما ذكر البيان.

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