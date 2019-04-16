الخارجية الكازاخية: لقاء جديد حول سوريا يومى 25 و26 أبريل الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الثلاثاء، عقد لقاء جديد حول سوريا يومى 25 و26 أبريل الجارى فى العاصمة نور سلطان (أستانه سابقا). وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية إلى أن العاصمة الكازاخية احتضنت جولات عديدة من مباحثات أستانه حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، لتشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى هذا البلد.

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