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© Sputnik . Firas al-Ahmad
كما أفاد المركز أن هناك 81 نازحا قد عاد خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير للأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 950 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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