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عودة أكثر من 950 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

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© Sputnik . Firas al-Ahmad

موسكو- سبوتنيك. وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 966 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 305 لاجئين (92 امرأة و155 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 661 شخصا (198 امرأة و337 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز أن هناك 81 نازحا قد عاد خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير للأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة.

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