لافروف: المبعوث الأممي إلى سوريا مدعو للمشاركة في لقاء نور سلطان

موسكو — سبوتنيك. وأشار لافروف في مؤتمر صحفي ضمن إطار منتدى التعاون "الروسي العربي"، إلى أن روسيا أطلعت المشاركين عن العمل الجاري في إطار صيغة أستانا.

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وقال لافروف: "تحدثت عن هذا بالأمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعوته إلى المساهمة أيضا في نجاح اجتماع أستانا المقبل".

وأضاف لافروف: "الاجتماع سيعقد في نهاية الشهر الجاري في نور سلطان، وهو لقاء مدعو إليه المبعوث الخاص للأمين العام، السيد بيدرسن".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.