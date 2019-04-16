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موسكو — سبوتنيك. وأشار لافروف في مؤتمر صحفي ضمن إطار منتدى التعاون "الروسي العربي"، إلى أن روسيا أطلعت المشاركين عن العمل الجاري في إطار صيغة أستانا.
© Sputnik . Ilya Pitalev
وأضاف لافروف: "الاجتماع سيعقد في نهاية الشهر الجاري في نور سلطان، وهو لقاء مدعو إليه المبعوث الخاص للأمين العام، السيد بيدرسن".
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: المبعوث الأممي إلى سوريا مدعو للمشاركة في لقاء نور سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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