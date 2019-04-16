ووفقا لما نشرته "CNN"، تستعين المحروقي بأعمالها الفنية، للتعليق على التقاليد العربية القديمة، حيث كانت النساء يخفين وجههن بالبرقع أو الحجاب.
وترى المحروقي أنه لا بأس من كشف المرأة عن وجهها في الحياة اليومية، لكن الأمر ليس ذاته عند نشر صورها عبر الإنترنت.
واستعانت المحروقي بحسابها على "إنستغرام"، لتنقل رسالتها للجميع.
وقالت المحروقي: "جميعنا مختلفون، لدينا معتقدات وتجارب مختلفة. لا يمكننا أن نحكم بالرفض على تجارب الأشخاص، فقط لأننا لم نستطع أن نربطها بتجربتنا الشخصية".
كانت هذه تفاصيل خبر تخرج من منزلها دون وجهها... فتاة عربية تواجه ضغوط المجتمع بطريقة استثنائية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.