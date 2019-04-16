تخرج من منزلها دون وجهها... فتاة عربية تواجه ضغوط المجتمع بطريقة استثنائية (صور)

ووفقا لما نشرته "CNN"، تستعين المحروقي بأعمالها الفنية، للتعليق على التقاليد العربية القديمة، حيث كانت النساء يخفين وجههن بالبرقع أو الحجاب.

وترى المحروقي أنه لا بأس من كشف المرأة عن وجهها في الحياة اليومية، لكن الأمر ليس ذاته عند نشر صورها عبر الإنترنت.

واستعانت المحروقي بحسابها على "إنستغرام"، لتنقل رسالتها للجميع.

وقالت المحروقي: "جميعنا مختلفون، لدينا معتقدات وتجارب مختلفة. لا يمكننا أن نحكم بالرفض على تجارب الأشخاص، فقط لأننا لم نستطع أن نربطها بتجربتنا الشخصية".