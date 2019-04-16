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وقال الجبير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت السعودية بحثت مع الجانب الروسي تبعات تمويل إيران للحوثيين: "لا لم ندخل في التفاصيل، لكن ناقشنا هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن".
© REUTERS / Edgar Su
وأضاف الجبير تعليقا على استئناف انعقاد جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت، شرقي اليمن: "نحن ندعم أي شيء يساهم في تعزيز الشرعية؛ لإخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".
وتابع الجبير: "هناك إجماع بين التحالف اليمني المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 وهناك إجماع في المجتمع الدولي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم وعدم المماطلة من قبل الحوثي".
وأتم الجبير: "مماطلة الحوثيين هي سبب عدم إحراز أي تقدم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، ونأمل أن يستطيع المجتمع الدولي إلزام الحوثيين بتطبيق اتفاقية ستوكهولم وقرار مجلس الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع مجلس الأمن إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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