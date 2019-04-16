ظريف يبحث مع الأسد العلاقات الثنائية وعملية التسوية السياسية في سوريا

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© REUTERS / Khalid Al-Mousily
وأشار مصادر قصر الرئاسة السورية أن المحادثات تطرقت إلى الأحداث المتعلقة بمبادرة أستانا، بالإضافة إلى العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا.
كما كانت مسألة النازحين السوريين على طاولة المباحثات بين الطرفين.
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