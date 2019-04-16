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ظريف يبحث مع الأسد العلاقات الثنائية وعملية التسوية السياسية في سوريا

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© REUTERS / Khalid Al-Mousily

وتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والمساعي التي تبنى من أجل عملية التسوية السياسية في سوريا.

وأشار مصادر قصر الرئاسة السورية أن المحادثات تطرقت إلى الأحداث المتعلقة بمبادرة أستانا، بالإضافة إلى العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا.

كما كانت مسألة النازحين السوريين على طاولة المباحثات بين الطرفين.

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