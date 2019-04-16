ظريف يبحث مع الأسد العلاقات الثنائية وعملية التسوية السياسية في سوريا

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وتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والمساعي التي تبنى من أجل عملية التسوية السياسية في سوريا.

وأشار مصادر قصر الرئاسة السورية أن المحادثات تطرقت إلى الأحداث المتعلقة بمبادرة أستانا، بالإضافة إلى العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا.

كما كانت مسألة النازحين السوريين على طاولة المباحثات بين الطرفين.