"أوبر" تطلق خاصية "تفضيل الراكبات" للسائقات في السعودية

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



أعلنت شركة سيارات التوصيل عبر التطبيقات "أوبر"، الثلاثاء، إطلاق "خاصية تفضيل الراكبات"، المخصصة للسائقات السعوديات في المملكة، تمكنهن من تفضيل الراكبات الإناث على التطبيق.



وحسب بيان للشركة، تعد الخاصية الجديدة في السعودية، هي الأولى من نوعها عالمياً في الدول التي تعمل بها الشركة.



كانت الشركة أطلقت الميزة، لفترة تجريبية خلال العام الماضي، وتم دمجها اليوم كميزة متكاملة حصرية للسائقات في المملكة، بعد الإقبال الكبير الذي حظيت بها.



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وسمحت السعودية للمواطنات بقيادة السيارات برخصة رسمية إعتبارا من 24 يونيو/ حزيران 2018، تنفيذا لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/أيلول 2017.



وبهذه الخطوة، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.



وحسب بيان اليوم، أظهرت أبحاث أوبر في فبراير/شباط 2018، أن ما يقارب 31 بالمائة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، أبدين اهتماما بالقيادة كفرصة لكسب الأرباح.



وفي دراسة أخرى أجرتها مؤخراً الشركة، وجدت أن 74 بالمائة من النساء اللواتي من المحتمل أن يصبحن سائقات وشملتهن الدراسة، أبدين اهتماماً بنقل الراكبات الإناث فقط.

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