مسؤول أمريكي: نتخذ تدابير وقائية تحسبا لرفض الفلسطينيين "صفقة القرن"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال مسؤول أمريكي، إن بلاده، تتخذ تدابير وقائية، تحسبا لمعارضة الفلسطينيين للخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي المعروفة باسم صفقة القرن.

ولم يُفصح منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، عن طبيعة هذه التدابير.

وقال سيلز، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء:" الولايات المتحدة تتخذ تدابير وقائية تحسبا لمعارضة نشطة من السلطة الفلسطينية".

ويُرجح الكشف عن هذه الخطة الأمريكية في شهر مايو/أيار، أو يونيو/حزيران المقبل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية، معارضته لهذه الخطة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها تُسقط ملفي "القدس واللاجئين".

وقالت دائرة مكافحة الإرهاب، في وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدات على حسابها في "تويتر"، إن سيلز زار أمس الاثنين حدود قطاع غزة، واستمع من قادة الجيش الاسرائيلي عن الوضع على طول الحدود.

وأشارت إلى أن سيلز زار أيضا معبر كرم ابو سالم، وهو المنفذ الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة.

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وأضافت إن سيلز دخل في نفق بطول 8 أمتار، كانت حركة "حماس" قد حفرته أسفل الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الامريكية في تصريح مكتوب حصلت وكال الخليج 365 على نسخة منه، إن سيلز سيرأس اليوم الثلاثاء، وفدا أمريكيا في الحوار السنوي للمجموعة الأمريكية الاسرائيلية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأضافت إن "الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل ستناقشان التهديدات الارهابية التي تواجه الدولتين، بما في ذلك من ايران ومنظمة حزب الله اللبنانية، وتطوير استراتيجيات لتعزيز التعاون والتنسيق في هذه المجالات الخطيرة".

وفي هذا الصدد، قال سيلز في حديثه لصحيفة "يديعوت أحرونوت":" بعد تصنيف الحرس الثوري الايراني على قائمة الارهاب، فإن "كل من يتعامل معهم سيكون مشتبها بدعم الارهاب".

كما رأي أن منظمة داعش، في سيناء المصرية، تمثل تهديدا لمصر وللمنطقة.

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