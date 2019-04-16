قوات "الوفاق" تعلن إعادة الانتشار في "خطوط متقدمة" جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا إعادة الانتشار في "خطوط متقدمة" بأحد المحاور جنوبي طرابلس، وبسط السيطرة على مواقع استغلتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر كقواعد انطلاق للتسلل نحو العاصمة.

وقالت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لقوات حفتر، عبر "فيسبوك": "قواتنا في محور السواني تعيد انتشارها في خطوط متقدمة وتبسط سيطرتها على مواقع استغلها الانقلابيون كقواعد انطلاق للتسلل نحو العاصمة"، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.

فيما لم يصدر تعقيب فوري من جانب قوات حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، على ما أعلنته قوات حكومة "الوفاق".

وتتواصل المعارك بين الجانبين لليوم الثاني عشر على التوالي؛ حيث بات القصف الجوي المتبادل يلعب دورا هاما في الحسم.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف طيران حربي تابع لـ"الوفاق" معسكرا لقوات حفتر في محافظة "الجفرة" وسط البلاد، حسب وسائل إعلام محلية.

Advertisements

وقالت قناة "218 نيوز" (محسوبة على حفتر)، إن غارة جوية لطيران "الوفاق" استهدف معسكرا في منطقة "هون" على بعد 650 كم من العاصمة طرابلس.

وأفاد المصدر بأن المضادات الأرضية ردت على الطائرة المهاجمة، فيما لم تعلن قوات حفتر عن الخسائر الناجمة عن الضربة التي استهدفت المعسكر.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.