ترمب وبومبيو يرفضان مهلة كيم لإبداء مرونة في المحادثاث النووية

الخليج - رويترز

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو يوم الاثنين مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لواشنطن بإبداء مزيد من المرونة في المحادثات النووية بنهاية العام، وقال بومبيو إنه ينبغي لكيم الوفاء بوعده بالتخلي عن السلاح النووي قبل ذلك الموعد.

وردا على سؤال بشأن تصريحات كيم الأسبوع الماضي بأنه ليس مهتما بمقابلة ترمب مجددا إلا إذا جاءت الولايات المتحدة بالنهج الصحيح، قال بومبيو للصحفيين إن الرئيس “عازم على المضي قدما دبلوماسيا”.

وأضاف أن كيم تعهد بنزع السلاح النووي “ونحن جميعا نرغب في أن تتحقق تلك النتيجة”.

Advertisements

وقال “فرقنا تعمل مع الكوريين الشماليين… لرسم طريق للمضي قدما حتى يتسنى لنا تحقيق ذلك. قال إنه يريد إنجاز الأمر بنهاية العام. وأنا أود أن يتم إنجازه في وقت أقرب”.

والتقى ترمب وكيم مرتين، في هانوي في فبراير وفي سنغافورة في يونيو حزيران، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات في مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وقال كيم في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى يوم الجمعة “من الضروري أن تكف الولايات المتحدة عن الطريقة التي تتعامل بها معنا حاليا وأن تسلك نهجا جديدا”.

وأضاف أن النتيجة التي تحققت في هانوي دفعته إلى التشكيك في الاستراتيجية التي تبناها العام الماضي بخصوص التواصل الدولي والمحادثات مع الولايات المتحدة.