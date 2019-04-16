تراجع #النفط إلى 71 دولاراً بسبب المخزون الأمريكي

صحيفة الخليج الالكترونية

تراجع خام برنت إلى حوالي 71 دولاراً للبرميل، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط توقعات تنامي المخزونات الأمريكية والقلق على مدى استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك.

ويتوقع المحللون في المتوسط، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي. وسيصدر أول تقارير المخزونات للأسبوع الحالي مساء اليوم عن معهد البترول الأمريكي.

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وقال كبير محللي السوق لدى “تي.اف غلوبال ماركتس” في لندن نعيم أسلم: “رأينا بالفعل تلك المخزونات ترتفع في تقرير الأسبوع الماضي، بيانات ارتفاع المخزون أثارت أسئلة كثيرة لدى المستثمرين، لا أحد يريد رؤية تخمة المعروض النفطي ثانية”.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 12 سنتاً إلى 71.06 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات إلى 63.46 دولار.

وبعد أن دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثر من 30% هذا العام، لم تتجاوز المكاسب المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُضعف الطلب على الوقود.