بشرى سارة لمستفيدي #الصندوق_العقاري

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يتجه لتسريع إيداع الدعم قريباً، وذلك بإيداعه في حسابات المستفيدين قبل نزول رواتبهم.
وأشار العمودي، على هامش معرض “سكني أكسبو جدة 2019” الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة أمس الاثنين، إلى أن عدد المستفيدين من الدعم العقاري وصل إلى 84 ألف مواطن.
يذكر أن “معرض سكني أكسبو جدة 2019” الذي انطلق أمس الاثنين 15 إبريل الجاري ويستمر حتى 24 أبريل، يقدم حلولاً ومنتجات تمويلية تلبي رغبات الشرائح الاجتماعية المختلفة.
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