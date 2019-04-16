شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «العدل» بشأن طريقة التبليغ بالدعاوى القضائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح حساب “التواصل العدلي” والخاص بالإجابة على أسئلة المستفيدين، أن إبلاغ المدعي عليه في الدعوى المرفوعة ضده، يتم من خلال الرسائل النصية عن طريق رقم الجوال المسجل في “نظام أبشر”.

جاء ذلك، رداً على سؤال أحد المستفيدين حول رقم الجوال الخاص بذلك، قائلاً: “هل تبليغ المدعى عليه بالرسائل النصية يكون بالرقم المُدخل من قبل المدعي في صحيفة الدعوى الإلكترونية أو عن طريق رقمه المسجل في مركز المعلومات الوطني؟”.