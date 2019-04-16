اعتقال 113 من نشطاء مكافحة تغير المناخ في بريطانيا

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

اعتقلت الشرطة البريطانية 113 شخصا بعد أن أغلق نشطاء مناهضون لتغير المناخ بعض أشهر شوارع لندن في مناطق مثل أوكسفورد سيركس وماربل آرتش وجسر ووترلو في محاولة لإجبار الحكومة على بذل المزيد لمكافحة تغير المناخ.

Advertisements

وأصاب الاحتجاج الذي تقوده جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) البريطانية لمكافحة تغير المناخ أجزاء من وسط لندن بالشلل، أمس الاثنين، وبقي بعض المتظاهرين طوال الليل لليوم الثاني من الاحتجاج اليوم الثلاثاء.

وتطالب الجماعة، التي تصدرت عناوين الصحف باحتجاج لنشطاء شبه عراة في مجلس العموم هذا الشهر، الحكومة بإعلان حالة طوارئ بيئية

ومناخية وخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2025.

وقالت شرطة لندن “جرى اعتقال 113 شخصا إجمالا، أغلبهم لانتهاك المادة 14 من قانون النظام العام لعام 1986 وتعطيل الطريق السريع”.