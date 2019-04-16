فولكس فاجن تسعى لخطف أنظار رواد معرض شنغهاي بـ Teramont X

تسعى شركة فولكس فاجن Volkswagen لخطف أنظار الحاضرين لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات الذي يفتتح اليوم الثلاثاء، بمشاركتها بأكثر من طراز من بينهم تيارمونت إكس Teramont X الجديد كليا.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد تيارمونت إكس Teramont X، والذي سيطرح للعرض الثلاثاء بالحفل الافتتاحي للمعرض الصيني، وفقا للعين الإخبارية.

وذكر الموقع الأمريكي أن طراز تيارمونت إكس Teramont X الجديد كليا من فولكس فاجن Volkswagen، يعد البديل التجاري لطراز Atlas الذي كانت قدر طرحته الشركة الألمانية بالأسواق مطلع عام 2018 الماضي.

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وكشف "موتور وان" عن المواصفات الداخلية لطراز تيارمونت إكس Teramont X الجديد، حيث ذكر أنه يتمتع بمساحة كبيرة من الدخل، ولوحة قيادة بمساحة 10.25 بوصة، تتضمنها شاشة عرض بمساحة 9.2 بوصة.

ويعمل الطراز الجديد من فولكس فاجن Volkswagen بمحرك فئة V6 مدعم بنظام تشغيل 4Motion رباعي الدفع، وينتج قوة تصل لـ276 حصانا، مع عزم دوران 206 نيوتن متر.

وتنطلق اليوم الثلاثاء 16 أبريل فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات، وتستمر حتى يوم 25 أبريل.