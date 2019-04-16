دراسة تكشف عن تزايد ثراء الألمان

كشفت دراسة ألمانية حديثة عن أن الثروات لا تزال غير موزعة بشكل متكافئ في المجمل؛ حيث يمتلك أغنى 10% من الأسر 55% من القيمة الإجمالية لصافي الثروات، فيما يتوافر لدى نصف الأسر 3% فقط من هذه الثروات، ويمتلك 40% من الأسر باقي الثروات، وفقا للعين الإخبارية.

وتزايد ثراء المواطنين الألمان في المتوسط خلال الأعوام الماضية، واستطاعوا ادخار المزيد من الأموال بفضل انخفاض نسبة البطالة وارتفاع الدخل، وفي الوقت ذاته استفاد المواطنون من ارتفاع أسعار الأسهم.

وأوضحت دراسة حديثة للبنك المركز الألماني "بوندسبنك" -التي نشرها البنك أمس الإثنين- أنه بعد خصم الديون توافر لدى الأسر بألمانيا في عام 2017 صافي ثروات تبلغ قيمتها في المتوسط 232800 يورو .

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يزيد بإجمالي 18300 يورو على القيمة التي بلغتها هذه الثروات في عام 2014.

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وجاء في التقرير الشهري للبنك: "إن ثروات أصحاب العقارات، ازدادت نتيجة زيادة أسعار العقارات"، لافتا إلى أن 44% فقط من الأسر في ألمانيا تمتلك منزلا أو شقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها البنك الدراسة.

وشملت الدراسة 4942 أسرة وتم إجراؤها خلال الفترة بين شهري مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول عام 2017.