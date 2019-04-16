هل مازال صرف دعم الخبز للأردنيين المستحقين مستمراً؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تواصل الحكومة لليوم الثاني صرف دعم الخبز للأسر المستحقة، بمن فيهم المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم ومنتفعي المعونة الوطنية تزامنا مع صرف راتب الشهر الحالي. وكشف مساعد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة في تصريحات لرؤيا، أن عدد الأردنيين الذين تقدمو لدعم الخبز حتى يوم أمس الاثنين تجاوز 660 ألف رب أسرة، مضيفا أن الموقع مفتوج لغاية شهر أيار القادم. وأوضح انه سيتم صرف بدل دعم الخبز لـ 30 ألف أسرة مستحقة بشكل يومي ، من خلال البنوك المعتمدة وهي "الاسكان والاسلامي الاردني والاردني الكويتي". اقرأ أيضاً : الضريبة لـ "رؤيا": 660 ألف رب أسرة تقدموا لدعم الخبز حتى اليوم وأشار الطراونة إلى أن قيمة الدعم للفرد الواحد هي 27 دينار، مضيفا أن متوسط قيمة الدعم المالي للخبز الذي سيتم صرفه للأسرة الواحدة يبلغ 135 دينار. ولفت الطراونة إلى أن نزلاء مراكز الاصلاح تم وضع نماذج لهم لتعبئتها، وتم النظر بطلباتهم وجاري معالجة بيناتهم، وسيتم لاحقا تحويل الدعم لهم . وبين أن من مشروط الحصول على الدعم أن يكون الفرد مقيم في المملكة أكثر من 380 يوم ، مضيفا انه اذا كان دخل المغترب أقل من 12 الف دينار أردني يصرف له الدعم، مضيفا أنه مع بداية رمضان ستنتهي عملية صرف الدعم.

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