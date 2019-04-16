دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Elements من قوقل لإنشاء تطبيقات ديناميكية أفضل باستخدام ARCore

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق Elements من قوقل لإنشاء تطبيقات ديناميكية أفضل باستخدام ARCore

إن كُنتَ مُطوّر أو مصمم تهدف لأوّل تجربة باستخدام الواقع المعزز “AR”، فيُعدّ تطبيق Elements اختيارًا ممتازًا، حيث هو عبارة عن تطبيق جديد من تطوير شركة قوقل مُصمم لمساعدة المهتمين بالواقع المُعزز “AR” على تعلم تقنيات إنشاء تطبيقات ديناميكية أفضل باستخدام منصة ARCore.

وما هو رائع حقًا حول إعداد هذا التطبيق، هو أنه سوف يُعلّم المهتمين بهذه التقنيات من خلال استخدام الواقع المعزز داخله، والذي هو وسيلة فوقية جدًا من تصميم التدريس للواقع المُعزز، مما يجعل تطبيق ARCore Elements مُنتِج AR عالي الجودة.

كما ويُوضّح لك التطبيق كيفية تعيين توقعات المستخدمين في AR، وكيفية تشجيع المستخدمين على التنقل واستكشاف عالم AR، وحتى كيفية التفاعل مع الكائنات الافتراضية وأكثر من ذلك، فضلًا عن تقديمه لمبادئ ونماذج AR، وتصميم بيئات وحتى إنشاء معالجة الكائنات الافتراضية وأكثر.

أخيرًا تطبيق ARCore Elements متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر قوقل بلاي، ولمعرفة المزيد حول إرشادات تصميم الواقع المعزز من قوقل، انتقل الى هنا.

التدوينة تطبيق Elements من قوقل لإنشاء تطبيقات ديناميكية أفضل باستخدام ARCore ظهرت أولاً على عالم التقنية.