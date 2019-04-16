دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحديث قادم من واتسآب للتخلص من هذه الخاصية المزعجة

كشفت تقارير تقنية عن تحديث جديد قادم في تطبيق واتسآب، سيتيح لمستخدميه التخلص من خاصية مزعجة تثير ضيقهم، والمرتبطة بالمحادثات غير المرغوب فيها.

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فرغم أن واتسآب يتيح حاليًا خدمة أرشفة المحادثات غير المرغوب فيها، أو اختيار الوضع الصامت للمحادثات التي لا يهتم بها المستخدم، إلا أنه مع قدوم رسالة جديدة في أي من تلك المحادثات، فإنها تتقدم على رأس قائمة المحادثات، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث المقبل من واتسآب.

وقالت التقارير أن النسخة الجديدة من واتسآب ستضم خدمة خاصة بتجاهل المحادثات الأرشيفية، والتي لن تقوم بوضع المحادثات المأرشفة أو تلك التي تم وضعها على الوضع الصامت، في أعلى قائمة المحادثات، وذلك عند وصول رسالة جديدة في أي منها.

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وسيتمكن مستخدمو واتسآب من إبقاء المحادثات الأرشيفية كما هي، حتى في حال وصول رسالة جديدة إليها، وذلك من خلال تفعيل خاصية تجاهل المحادثات المأرشفة، التي ستأتي مع التحديث الجديد.

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وأضافت التقارير أنه من المتوقع كذلك أن ينطبق نفس الأمر على المحادثات التي تم وضعها على الصامت، ولن تصعد بدورها إلى أعلى قائمة الرسائل عند وصول رسائل جديدة فيها.

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