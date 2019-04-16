دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تطلق خدمة لمشاركة سيارات الأجرة في اليابان

أعلنت سوني اليوم عن دخولها في مجال مشاركة السيارات والمواصلات، بإطلاقها تطبيق S.Ride الذي يوفر للناس إمكانية الحصول على سيارات الأجرة بسهولة وبشكل مشابه لما تعمل على تقديمه خدمات أوبر وكريم وغيرها، لكن خدمة سوني ستكون محدودة في العاصمة اليابانية طوكيو حاليًا.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق كنتاج لتعاون سوني مع 6 شركات للسيارات لتشكيل تحالف Minna no Taxi أو بالمعنى سيارة أجرة للجميع. وكان هذا التحالف قد بدأ العام الماضي وسيقدم أكثر من 10,000 سيارة للخدمة مع إطلاقه اليوم.

والحقيقة أن نظام مشاركة السيارات وتأجيرها في اليابان مختلف قليلًا عن النظام العادي الموجود في العالم مع أوبر وغيرها، حيث أن المستخدم للتطبيق سيتمكن من إيقاف أي سيارة أجرة مارة من الشركات الداعمة والركوب فيها بكل سهولة دون الحاجة لحجزها وانتظارها، ومن ثم سيقوم بالدفع نقدًا أو بالبطاقة الائتمانية أو عن طريق رمز QR للمحافظ الرقمية. وتقول سوني أنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع المناطق المزدحمة لحث السائقين على العمل فيها.

التدوينة سوني تطلق خدمة لمشاركة سيارات الأجرة في اليابان ظهرت أولاً على عالم التقنية.