دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A2 Core في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.

بعد شهر من التسريبات، أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A2 Core في الهند، وهو أحدث هاتف ذكي يعمل بنظام Android Go Edition ويعتبر أيضًا الإصدار الجديد لهاتف Galaxy J2 Core الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يتضمن هاتف A2 Core شاشة بحجم 5 بوصة، كما أنه مزود بمعالج Exynos 7870 مع 1 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ويعمل بنظام تشغيل Android 9.0 Pie (إصدار Go)، بالإضافة إلى أنه مزود بكاميرات أمامية وخلفية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 2600 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Galaxy A2 Core:

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شاشة بحجم 5 بوصة ودقة 540 × 960 بكسل.

معالج Exynos 7870 ثماني النواة بتردد 1.6 جيجاهرتز مع معالج رسومات Mali T830.

ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie (إصدار Go).

يدعم شريحة SIM مزدوجة.

كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مزودة بفلاش LED.

كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

الأبعاد: 141.6 × 71 × 9.1 ملم.

الوزن: 142 جرام.

بطارية بسعة 2600 مللي أمبير.

يتوفر Galaxy A2 Core باللون الأبيض والأسود ويبلغ سعره 5290 روبية هندية.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy A2 Core في الهند ظهر على التقنية بلا حدود.