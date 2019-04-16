دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أستون مارتن تكشف النقاب عن سياراتها الكهربائية الأولى Rapide E

كشفت شركة السيارات الفاخرة والمعروفة أستون مارتن عن أولى سياراتها الكهربائية بالكامل خلال معرض السيارات في مدينة شانغهاي الصينية اليوم، وتطلق الشركة على سيارتها اسم Rapide E ولكنها لم تعلن عن سعرها، إلا أنها تحدثت عن صنعها 155 سيارة من هذا النوع فقط.

وتقول أستون مارتن أن سياراتها مدعمة ببطارية 800 فولت وبقوة 65 كيلو واط/ الساعة، وبحسب ما أكدت الشركة فإن Rapide E ستكون قادرة على السير حتى 320 كم على شحنة واحدة.

وستحمل السيارة الجديدة محرك ثنائي عند محور العجلة الأمامي سيوفر قوة تعادل 600 حصان، ويمكنه إيصال سرعة السيارة حتى 250 كم في الساعة. كما أن السيارة سيكون بمقدورها الوصول لسرعة 100 كم خلال 4 ثوانٍ فقط.

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وستدعم السيارة نظامي التشغيل الذكيين CarPlay من آبل وAndroid Auto من قوقل، وستكون مدعمة بشاشة بحوالي 8 بوصات في الشق الأمامي من الداخل وكذلك شاشة للعدادات بحجم 10 بوصات خلف عجلة القيادة.

كانت أستون مارتن قد أعلنت عن السيارة في 2015 على أن تطلقها في 2018، لكن الإطلاق تأخر كثيرًا كما نرى. وكما صرحت الشركة، فإن سيارات Rapide E تم صناعتها في قرية سان أثان في جنوب ويلز وستستمر بصناعة السيارات الكهربائية هناك.

التدوينة أستون مارتن تكشف النقاب عن سياراتها الكهربائية الأولى Rapide E ظهرت أولاً على عالم التقنية.