دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم Game Turbo كتطبيق مستقل لهاتف POCO F1 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة شاومي تطبيق Game Turbo على هاتف POCO F1 قبل أسبوعين، مما أدى إلى تحسين الإطار الذي ينتج عنه التخصيص الذكي للمعالج المركزي ومعالج الرسومات والمزيد من الموارد المنظومة للألعاب.

فالآن، مع آخر تحديث لواجهة MIUI Global Beta، تقدم شاومي تطبيق مخصص ومستقل لـ Game Turb، كما قد حصل التطبيق على تجديدات بشكل عام بما في ذلك لمسات باللون الأصفر ليتطابق مع POCO.

كما يتم سرد الألعاب التي تم تمكين Game Turbo بها على الصفحة الرئيسية للتطبيق، مما يسهل على المستخدمين العثور على الألعاب المثبتة على الجهاز. هذا وبالإضافة إلى انه يتم عرض هذه الألعاب على شكل بطاقات على الصفحة الرئيسية، ويمكن للمستخدمين تشغيل اللعبة ببساطة عن طريق النقر على الصورة المصغرة للبطاقة، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار عرض القائمة بدلاً من البطاقات.

وعلاوةً على ذلك، قامت شاومي أيضًا بتغيير لون الأيقونة من الأزرق إلى الأصفر لكي توحد الألوان، كما أضافت بعض الوظائف التي تسمح للمستخدم بمسح الذاكرة أو التقاط صورة للشاشة أو بدء تسجيل الشاشة بدون إغلاق اللعبة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا فتح/قفل Wi-Fi أو Mobile Data أو Auto Brightness أو DND داخل اللعبة. وبغض النظر عن ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا فتح تطبيقات مثل WhatsApp وFile Manager كنافذة مستقلة داخل اللعبة.

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كما حصلت قائمة الإعدادات في Game Turbo على تحديث جديد على POCO F1.

قامت شاومي أيضًا بتقديم Game Turbo على بعض أجهزة Redmi، مثل Redmi Note 5 Pro، ويوفر تحديث MIUI Global Beta الجديد بعض التغييرات في Game Turbo على هاتف Redmi Note 5 Pro.

ويتم عرض الألعاب أيضًا على شكل بطاقات على الصفحة الرئيسية ولكن لاتزال واجهة المستخدم كما كانت من قبل على أجهزة Redmi، ويمكن للمستخدمين فتح تطبيقات مثل WhatsApp و Facebook و Browser في نافذة مستقلة داخل اللعبة كذلك، وأضاف شاومي متصفح Chrome إلى القائمة مع آخر تحديث.

تتوفر هذه الميزات على MIUI Global Beta ROM فقط اعتبارًا من الآن، ومن المتوقع أن يتم إصدارها لمستخدمي MIUI Global Stable ROM مع التحديثات المستقبلية.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم Game Turbo كتطبيق مستقل لهاتف POCO F1 ظهر على التقنية بلا حدود.