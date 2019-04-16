دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مؤسس Foxconn سيترك منصبه في رئاسة الشركة بعد 45 سنة

قال تيري غو مؤسس شركة صناعة الرقاقات والأجهزة الإلكترونية، Foxconn، أنه سيترك منصبه أخيرًا خلال الفترة القادمة بعد نحو 45 عامًا من رئاسته، وسيكون دوره مقتصرًا على توجيه الشركة والبت في القرارات الكبيرة لكن دون أي تدخل في الأعمال اليومية لها.

ويملك غو نحو 9.4 من أسهم Foxconn وهي الشركة التي جعلته أغنى رجل في تايوان بكاملها حاليًا، وسيكون قرار تركه لمنصب إدارة الشركة مرتبطًا باعتماده من مجلس الإدارة خلال اجتماعه في يونيو القادم.

وبحسب وكالة رويترز، فإن مؤسس Foxconn لم يتحدث بأي تفاصيل إضافية حول خليفته في إدارة الشركة، لكن التقارير التي وصلتها ترجح أن يكون لو سونغ تشينغ، مدير فرعها، Foxconn Interconnect Technology Ltd، من أهم المرشحين لشغل المنصب.

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ويأتي قرار تيري غو لترك الشركة في وضع حساس خاصة وأن العلاقات مع آبل العميل الأكبر لها بدأت بالتراجع بسبب تراجع مبيعات هواتف آيفون أصلًا، لذلك سيتوجب على الشركة البحث عن حلول بديلة لتحقيق الدخل بشكل أكبر.

ويبدو أن قرار غو كان مرغوبًا من الكثيرين، حيث أن أسهم الشركة ارتفعت إلى 3.2% بعد الإعلان عن الخبر.

التدوينة مؤسس Foxconn سيترك منصبه في رئاسة الشركة بعد 45 سنة ظهرت أولاً على عالم التقنية.