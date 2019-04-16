شكرا لقرائتكم خبر عن الراى الكويتية: اعتداء على مصرى بالكويت يكشف مطلوباً للسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة الراي الكويتية، عن أن حادث اعتداء مواطن كويتى على مصري في ميدان حولي بمحافظة حوالي بالكويت، كشف أن الكويتى هارب من حكم صادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمنيون وفي أثناء قيامهم بجولة تفقدية في ميدان حولي، شاهدوا شخصاً يعتدي بالضرب على آخر، وبالاقتراب منهما تبيّن أن المُعتدى عليه مصري، بينما المُعتدي مواطن كويتى وحصل بينهما سوء تفاهم جراء خلاف مروري، وبالتدقيق على بياناتهما ظهر أن الكويتى من أرباب السوابق ومحكوم بالسجن 5 سنوات واجبة النفاذ، واقتيد إلى التحقيق.