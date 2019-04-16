شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يطور دورات التدريب الإلكتروني «دروب» تلبية لاحتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تطوير دورات برنامج التدريب الإلكتروني “دروب” بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص، للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.

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وتهدف دورات “دروب”، إلى تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد “دروب” برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم دورات التعلم الإلكترونية، مروراُ بالحصول على شهادات معتمدة معترف بها من كبرى الشركات في المملكة، التي تمنحك الأولوية في التوظيف المباشر لحملة هذه الشهادات. كما يقدم “دروب” فرصة الاستفادة من برنامج التدريب المنظم على رأس العمل.

ويتمتع برنامج “دروب” بدعم حكومي كبير وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات بالقطاع الخاص، إذ يقدم التدريب الذي يُمكن من تطوير المهارات الوظيفية، في حين تقدم المقرّرات في منصة دروب الإلكترونية، باللغتين العربية والانجليزية، باستثناء المقرّرات اللّغوية، فهي تُقدّم باللّغة المطلوب تعلّمها.