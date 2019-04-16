شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الصندوق العقاري» لـ 84 ألف مواطن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الصندوق يتجه لتسريع إيداع الدعم قريباً، وذلك بإيداعه في حسابات المستفيدين قبل نزول رواتبهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدعم العقاري وصل إلى 84 ألف مواطن.
جاء ذلك على هامش معرض “سكني أكسبو جدة 2019” الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة أمس الاثنين، والذي سلم الفيصل خلاله وحدات سكنية لعدد من المستفيدين من “الإسكان التنموي”.
وأرجع “العمودي” تأخر إيداع الدعم حالياً إلى أسباب تقنية، مبيناً أن نسبة من أودع لهم الدعم الشهر الماضي خلال 24 ساعة بلغت 99%، مشيراً إلى أن الصندوق يعتزم مراجعة نسب الدعم المقررة حالياً لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14 ألف ريال، بحسب “مكة”.
يذكر أن “معرض سكني أكسبو جدة 2019” الذي انطلق أمس الاثنين 15 إبريل ويستمر حتى 24 إبريل، يقدم حلولاً ومنتجات تمويلية تلبي رغبات الشرائح الاجتماعية المختلفة.
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