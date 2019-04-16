انت الان تتابع البنك الدولي: السعودية رابع أكبر دولة إصلاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البنك الدولى- أرشيفية

أشاد التقرير الأخير للبنك الدولي بجهود الإصلاح الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ما قادها إلى التصنيف كرابع أكبر دولة إصلاحية في دول العشرين، وذلك نتيجة سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها رؤية تطوير السعودية لعام 2030، وعرض تلك الأعمال على اجتماعات البنك الدولى، بينما أكدت الهيئة العامة السعودية للاستثمار «ساجيا» أن عمليات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة دفعت إلى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة بنسبة 127% خلال العام الماضي 2018.

شهدت اجتماعات البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عرض وكيل محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار، إبراهيم السويل، قفزات النمو القوي في حجم الاستثمارات الأجنبية، واستعرض مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في المملكة، ومساهمة اللجنة في كسر التعقيدات الروتينية وتعزيز الاستثمار الدولي