8 علاجات طبيعية للشعور بالغثيان في السيارة

يشعر الكثيرون وخاصة الأطفال وصغار السن بالإعياء والدوار عند السفر بالسيارة، وينتهي بهم الأمر بالتقيؤ خلال الرحلة.

وإذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من هذه المشكلة، نقدم لك مجموعة من النصائح والعلاجات الطبيعية، بحسب موقع وان غود ثينغ الإلكتروني:

1- الزيوت الأساسية

يمكن للزيوت الأساسية كالنعناع والزنجبيل والخزامى العمل على تهدئة الغثيان. ضع 1-3 قطرات من الزيت الذي تختاره خلف أذنيك أو على معدتك أو على معصميك، كرر ذلك كل ساعة إذا كنت لا تزال تشعر بالغثيان.

2- الزنجبيل

يساعد على تخفيف آلام المعدة والشعور بالغثيان، يمكنك أن تشرب عصير الزنجبيل، أو تمص حلويات الزنجبيل القاسية، أو تأكل كعكات الزنجبيل، أو افرك زيت الزنجبيل على معصميك.

3- الوجبات الخفيفة

يزداد الشعور بالغثيان عندما تسافر على معدة خاوية، لذلك من الأفضل أن تصطحب معك وجبات خفيفة من البسكويت والمكسرات ونحو ذلك.

4- التنفس العميق

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خذ أنفاساً عميقة بطيئة لتهدئة جسمك، هذا مفيد بشكل خاص إذا كان الغثيان يترافق بالشعور بالدوار.

5- الهواء النقي

لا تعتمد كثيراً على هواء التكييف، بل افتح النافذة قليلاً ودع الهواء النقي يدخل إلى السيارة.

6- استنشاق الكحول

يمكن لاستنشاق قطنة مبلولة ببعض الكحول أن يخفف من شعورك بالغثيان أثناء الرحلة.

7- مراجعة الطبيب

يمكن أن يكون الشعور بالدوار والغثيان ناتجاً عن مشاكل في الأذن، لذلك يفضل مراجعة الطبيب لعلاج المشكلة من جذورها.

8- النوم

إذا فشلت كل العلاجات السابقة، يُفضل أن تحظى ببعض الراحة والنوم لتستعيد نشاطك.