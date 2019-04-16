أسرار التغذية الصحية للمرأة

تفقد المرأة كمية من الحديد كل شهر مع نزيف الدورة الشهرية، لذلك تعتبر الفتيات في سن المراهقة الفئة الأكثر عرضة للأنيميا. ويؤدي ذلك إلى تزايد الحاجة إلى فيتامين "سي" الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد. وتختلف احتياجات المرأة من المغذيات في مرحلة الخصوبة عنها في مرحلة سن اليأس. إليك أهم المغذيات اللازمة لإمرأة صحية:

تفقد المرأة نصف مخزون الكالسيوم خلال أول 5 سنوات من سن اليأس الكالسيوم. تحتاج المرأة إلى الكالسيوم وفيتامين "د" اللازم لامتصاص المعدن كي توفر احتياجات الحمل، وخلال مرحلة سن اليأس للوقاية من ترقق العظام. تفقد المرأة نصف الكالسيوم من جسمها خلال أول 5 سنوات من سن اليأس.

الكالسيوم ضروري لبناء عظام وأسنان قوية. يوجد الكالسيوم وفيتامين "د" في الحليب ومنتجاته والبيض والسبانخ والسلمون والسردين والتونة والمكاريل والفطر (المشروم) واللوز.

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الحديد. كما سبق الإشارة تحتاج المرأة إلى كمية من الحديد أكبر من الرجل، ونظراً لأن الجسم لا يستطيع امتصاص الحديد إلا بواسطة فيتامين "سي" يعتبر تناول الفواكه وخاصة الحمضيات والبروكلي والطماطم شديد الأهمية. يوجد الحديد في السمسم واللحوم والبقول والأسماك والبيض.

البروتين. تحتاج المرأة حوالي 55 غراماً من البروتين كل يوم، تزداد إلى 82 غراماً خلال الحمل. يوجد البروتين في اللحوم والفول والبقول والبيض والحليب.

فيتامين "ب". تتضمن مجموعة فيتامينات "ب" 12 نوعاً، وهي ضرورية لأعصاب المرأة ولحماية الجنين من التشوهات أثناء الحمل. ويعتبر فيتامين "ب9" أو حمض الفوليك وفيتامين "ب6" و"ب12" الأكثر أهمية لوقاية المرأة والجنين من الأمراض. توجد فيتامينات "ب" في الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني، والبقول.