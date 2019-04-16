الراحة لدقائق تساعد على اكتساب المهارات

إذا كنت تتلقى تدريباً أو تتعلم شيئاً جديداً وتريد تحسين قدرتك على التعلّم امنح نفسك فترات راحة لبضع دقائق كل ساعة إلى ساعتين لأن ذلك يحسن من مهارات الذاكرة. فبحسب دراسة جديدة تبين أن الذاكرة تجدد قوتها خلال فترات الراحة القصيرة أثناء العمل، وأن هذا الوقت يساعدها على إعادة شحن طاقتها.

ونُشرت نتائج الدراسة الجديدة في دورية "كورنت بيولوجي"، واعتمدت على تجارب تم فيها تصوير نشاط الدماغ بموجات الرنين المغناطيسي، وتبين أن حجم موجات الدماغ يزداد وتصبح الموجات العصبية أكثر قوة خلال فترات الراحة التي يحصل عليها الإنسان أثناء عملية التعلّم.

وتوفر هذه النتائج صورة أعمق عمّا يجري داخل خلايا الدماغ خلال عملية التدريب على المهارات وتعلم أساليب جديدة.