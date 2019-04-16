القليل من الشوكولا يومياً يحمي من هذه الأمراض

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، لكن يمكنك تعزيز صحة القلب والشرايين بأكل القليل من الشوكولا الداكنة كل يوم. توفر الشوكولا الداكنة مضادات للأكسدة والالتهابات تحمي القلب والعيون، إلى جانب أنها تحمي من السكري وتساعد على ضبط الوزن.

الشوكولا الداكنة تحسّن أداء الرياضيين، وتقي من الخرف وعندما تأكل لوحاً من الشوكولا الداكنة يحصل جسمك على 319 ملغ من مضادات الأكسدة القوية التي تُعرف باسم "فلافونويد، والتي تساعد على الوقاية من الالتهابات ومضاعفاتها مثل أمراض القلب والسكري.

وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة "جاما" الطبية أن الإبصار يتحسّن بعد ساعتين من أكل الشوكولا الداكنة. وأظهرت دراسة أجريت في جامعة كينجستون البريطانية أن تناول الشوكولا الداكنة يحسن الأداء البدني للرياضيين.

إذن، هلل يمكن أن يأتي يوم تنتهي فيه زيارة الطبيب بوصف الشوكولا كدواء؟ هذا ما بشرت به دراسة أخرى وجدت أن أكل الشوكولا الداكنة يحسن من استفادة الجسم من الأنسولين، وبالتالي الوقاية من السكري على الرغم من احتواء الشوكولا على سكر ودهون.

كما تود أدلة على أن مضادات الأكسدة التي توفرها الشوكولا تحمي خلايا الدماغ من الخرف والزهايمر.