تورم اليدين والقدمين.. على ما يدل؟

ولمواجهة احتباس الماء في الجسم تنصح "أبوتيكن أومشاو" بتناول الأغذية المدرة للبول مثل الأناناس، والفراولة، والهليون، والبطيخ، والخيار. وللغرض ذاته ينبغي أيضاً شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً.
ويجب أيضاً تناول الأغذية المحتوية على البوتاسيوم، مثل الموز، والفِطر، والبطاطس، والبلح، إذ يعمل البوتاسيوم على ضبط توازن الماء في الجسم. ومن المهم أيضاً التخفيف من الأغذية والمشروبات، التي تعزز احتباس الماء في الجسم مثل الملح، والكافيين.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب اعتماد الحمامات التبادلية، ساخن، وبارد، والتي تعمل على تنشيط سريان الدم في الجسم.
وإذا فشلت هذه التدابير في مواجهة احتباس الماء، يجب استشارة الطبيب.
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